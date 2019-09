Veja opções para curtir Salvador até domingo

A MELHOR QUARTA DA CIDADE

O clima tropical promete tomar conta da Primavera em Salvador. Quarta-feira é dia de transformação criativa no Rio Vermelho com mais uma edição da festa A Melhor Quarta da Cidade, no Zen Salvador, às 20h (abertura da casa), sob o comando do Seu Maxixe. O repertório reúne canções românticas autorais do sertanejo e forró e os hits mais tropicais do momento. Cada edição traz convidados especiais que se unem à banda no projeto. A noite conta ainda com um baile funk com o DJ Rodrigo Fiuzza assumindo a pick-up. Ingressos: R$70/ R$45 (na lista).

ENCONTRINHO

Na quinta-feira (26), o Zen Salvador recebe a banda Nata do Samba no Encontrinho, com três horas de show para um público fiel ao evento. O repertório traz sucessos da música baiana e da atualidade, e canções autorais como Destino, Jeito de Sambar e Essa Mina. Também nessa noite o DJ Rodrigo Fiuzza comanda a pick-up e realiza um baile funk. A casa abre às 20h e promete um rolê bem tropicalizado. Ingressos: R$70/ R$45 (na lista).



DOÇURA DO ACASO

No Santo Antônio Além do Carmo o ABOCA Centro de Artes convida o público toda quarta-feira a ir a um lugar onde não se reconheça, entrar e sair da ordem: cair na Doçura do Acaso. O espaço funciona na Rua dos Marchantes, 12, onde Portella Açúcar, Veko Araújo & A Outra Banda da ABOCA se juntam em um show para lá de tropical. Música, dança e poesia garantidas entre 19h e 22h. Portella e Veko são conhecidos também pelo trabalho à frente do Cortejo Afro. A entrada custa R$10 (associados) e R$20 (não associados).



SOLTANDO A VOZ NO RIO VERMELHO

O SAN Bar funciona na Rua Conselheiro Pedro Luiz, no Rio Vermelho, e às quartas-feiras todo mundo pode ser o artista, é só escolher o repertório e ter coragem de encarar o karaokê. A noite ferve no calor tropical e é sempre comandada por uma drag queen. Qualquer bebida do bar sai a R$10. A partir das 19h (abertura do bar) até 2h. A entrada é gratuita.

As noites das quartas-feiras do SAN Bar são comandadas por drag queen (Foto: divulgação)



NOITE TROPICAL NA BARRA

Com algumas das praias mais concorridas de Salvador, a Barra oferece também boas opções para quem quer curtir a noite tropical com levada baiana. O Groove Bar realiza nesta quarta (25) o Groove Sessions com o show Eva Cavalcante canta Rihanna, a partir das 20h. A entrada é gratuita e a casa abre às 18h.



ROLÊ TROPICAL NO CENTRO

No Centro da cidade, nos Barris - em frente à Biblioteca Pública - a dica é conhecer o Velho Espanha. O bar abre todos os dias durante a semana entre 15h e meia-noite, e sexta, sábado e domingo entre 10h e 1h. Nesta quarta vai ter transmissão do jogo do Bahia, e amanhã (26) a música ganha espaço: o cantor pernambucano Vertin se apresenta com repertório autoral e covers de clássicos da música, com destaque para a transformação tropical da música nordestina, a partir das 19h. O show é no esquema pague quanto puder.

O cantor pernambucano Vertin apresenta repertório autoral no Velho Espanha, nos Barris (Foto: divulgação)



JAZZ NO CAMARÃO VILLAS

Opção para quem está por Vilas do Atlântico é o restaurante Camarão Villas, que nesta sexta-feira (27) tem show da banda Bago do Jazz, entre 20h e 23h - mas o local abre a partir das 11h30 todos os dias e segue aberto até 23h.

No sábado (28) a noite fica por conta do som de Jairo Rocha, unindo piano e sax, também entre 20h e 23h. O couvert custa R$7 em cada um dos dias.

No domingo (29) o restaurante segue aberto, mas sem programação musical. Fica na Avenida Praia de Itapuan, 805, térreo.

FESTIVAL DA PRIMAVERA

Separe o look tropical, porque Salvador vai ter um festival que celebra a chegada da Primavera neste final de semana. Shows, teatro, esporte, feiras de rua, poesia e ações de lazer acontecem pela cidade.

No Porto Salvador Eventos (Avenida França), a noite do sábado (28) vai contar com os shows do Forró do Tico e Danniel Vieira. No Rio Vermelho, a apresentações acontecem no Largo da Mariquita. Vão passar por lá a Orquestra Afrosinfônica, Larissa Luz e Adão Negro.

O encerramento do festival é no domingo (29) e, entre as atrações, está a Volta ao Dique com a banda Mudei de Nome, a partir das 11h. Na Praça da Inglaterra, no Comércio, os shows começam às 16h. As atrações são Zuhri, Skanibais e Rastgate Blues. Grátis.

Banda Mudei de Nome encerra a programação do Festival da Primavera no domingo (Foto: divulgação)

PRA BEBER NA PITUBA

Um rosto conhecido da TV é atração do Difoca desta sexta-feira (27). A partir das 21h, o repórter da TV Bahia Renan Pinheiro assume o lado cantor e comanda o show com a banda Variantti no bar que fica na Avenida ACM, 2949.

O repertório dá destaque para os ritmos tropicais e canções que prometem transformar a noite e divertir o público. No sábado (28) é o dia do show da banda MPV – Música Popular Variada –, também a partir das 21h, agitando o público com clássicos. No domingo, a partir das 18h, Saullo Razzy comanda o show no bar. O couvert é R$ 10 por pessoa em cada um destes dias.



SOM NO PELÔ

Luedji Luna retorna a Salvador neste domingo (29) para um show no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, às 18h. No repertório, as canções do disco Um Corpo no Mundo e a apresentação que a artista já levou para os Estados Unidos, Canadá e países da Europa. Os ingressos custam a partir de R$25 (meia-entrada).

Luedji Luna apresentará músicas do disco Um Corpo no Mundo (Foto: divulgação)



FORRÓ NO RIO VERMELHO

O forró dá o tom o ano inteiro no Coliseu (Rio Vermelho). E Neste domingo (29), acontece um show que promete transformações tropicais de início ao fim. Thais Nogueira e Amigos recebem as participações de Targino Gondim, Mestre Gennaro, Marquinhos Café, Erivaldo de Carira e DJ Xenon, a partir das 18h. O ingresso custa R$15 com nome na lista e acesso até às 20h.