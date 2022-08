Veja os adversários do Vitória no quadrangular final da Série C

O Vitória já conhece seus adversários no quadrangular decisivo da Série C. Como terminou a primeira fase em 7º lugar, o rubro-negro vai encarar Paysandu (2º), Figueirense (3º) e ABC (6º) na disputa pelo acesso. Serão jogos de ida e volta, com os dois primeiros colocados subindo de divisão. A outra chave conta com Mirassol (1º), Volta Redonda (4º), Botafogo-SP (5º) e Aparecidense (8º).

A tabela oficial ainda será divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, já dá para saber que a estreia vermelha e preta na fase decisiva acontecerá no próximo final de semana.

Confira os grupos:

Os dois primeiros de cada chave garantem vaga na Série B de 2023

Grupo B

Mirassol

Volta Redonda

Botafogo-SP

Aparecidense

Grupo C