Veja os confrontos do Bahia na segunda fase do Brasileiro sub23

A CBF definiu os confrontos da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e divulgou, nesta quarta-feira (11), a sequência que o Bahia vai ter pela frente na competição.

O tricolor ficou no grupo D, que tem ainda Red Bull Bragantino, Fortaleza e Avaí. O primeiro compromisso do Esquadrão será no dia 19 de agosto, uma quinta-feira, contra o Red Bull, fora de casa.

Tricolor conheceu a tabela da segunda fase do Campeonato Brasileiro sub-23 (Foto: Divulgação)

Na sequência o time baiano encara o Fortaleza, em Pituaçu, e fecha os jogos de ida diante do Avaí, também como mandante. Ao final do segundo turno, os dois melhores colocados avançam para a terceira fase.

Comandado pelo português Bruno Lopes, o Bahia se classificou em terceiro no seu grupo durante a primeira fase. A campanha tricolor tem oito jogos, com quatro triunfos, três empates e apenas uma derrota.