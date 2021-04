Matheus Bahia, Thaciano, Gilberto e Rossi construíram a goleada por 4x0 do Bahia contra o CRB na tarde deste sábado (17), em Pituaçu. O triunfo diante da equipe alagoana classificou o Bahia para as semifinais do Nordestão. A decisão acontecerá em jogo único diante do Forteleza, sábado (24), no estádio Castelão. A equipe cearense avançou após vencer o CSA por 2x1.

Confira a seguir os gols comemorados pelo Bahia: