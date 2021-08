O Bahia segue seu jejum de triunfos no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (15), o tricolor até saiu na frente do Atlético-GO, com gol de Gilberto, em Pituaçu, mas levou a virada na segunda etapa e amargou mais uma derrota.

O atacante Zé Roberto e o meia João Paulo, aproveitando erro da defesa tricolor, anotaram os gols do Dragão. O resultado deixa o Bahia na 13ª colocação, a três pontos da zona de rebaixamento.

Veja os gols da derrota do Esquadrão: