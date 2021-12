O Bahia não resistiu aos líder do Campeonato Brasileiro e foi derrotado. Na Fonte Nova, o tricolor chegou a abrir 2x0, mas levou a virada, caiu por 3x2 e viu o time mineiro confirmar a conquista do título de campeão da Série A. Os gols do Bahia foram marcados por Luiz Otávio e Gilberto, enquanto Hulk e Keno, duas vezes, anotaram para o alvinegro.

Veja os gols da partida:

SÉRIE A: CAMPEÃO! Gols de Bahia 2 x 3 Atlético-MG