Veja os gols da derrota do Vitória para o Londrina: 2x1

Na noite deste sábado (26), o Vitória lamentou a derrota por 2x1 para o Londrina, no Barradão, em jogo válido pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Dinei abriu o placar no primeiro tempo, mas Adenilson e Tárik construíram a virada da equipe paranaense na etapa final.

Com o resultado, o Vitória caiu três posições na tabela e agora ocupa a 16ª posição. O rubro-negro tem os mesmos seis pontos do Brasil de Pelotas, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar. Como a 7ª rodada ainda será finalizada, poderá haver mudança na classificação.

Confira a seguir os gols do jogo:

O Vitória volta a entrar em campo na quarta-feira (30), às 21h30, quando visita o Botafogo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O jogo será válido pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro.