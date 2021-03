Veja os gols de Sampaio Corrêa 1x1 Vitória pela Copa do Nordeste

Na noite deste sábado (20), o Vitória empatou com o Sampaio Corrêa em 1x1 no estádio Castelão, em São Luís. Os gols foram marcados no primeiro tempo. Dione abriu o placar para a equipe maranhense aos 16 minutos e Samuel anotou para o Vitória aos 24.

Com o resultado, o Vitória deixou escapar a chance de assumir a liderança do Grupo B do regional. Com sete pontos, o rubro-negro caiu da segunda para a terceira colocação. Já o Sampaio Corrêa seguiu na vice-lanterna do Grupo A, com apenas três pontos.

Confira os gols a seguir: