Após quatro jogos sem vencer, o Bahia reencontrou o triunfo no Campeonato Baiano. Com gols de Bruno Camilo e Gustavo Henrique, o tricolor ganhou pela primeira vez como mandante na competição ao bater o Atlético de Alagoinhas por 2x1 neste domingo (4), em Pituaçu, pela 7ª rodada do estadual. Dionísio descontou para o Carcará.

Veja os gols e os melhores momentos do jogo: