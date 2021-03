Veja os gols do empate entre Vitória e CRB pela Copa do Nordeste

Vitória e CRB apenas empataram em 1x1 na noite desta quarta-feira (24) em confronto válido pela 5ª rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste. A equipe alagoana saiu na frente com o zagueiro Gum. O centroavante Samuel igualou o marcador do Barradão em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Vitória somou oito pontos e seguiu na 4ª posição do Grupo B. Tem a mesma pontuação de ABC e Fortaleza, 2º e 3º colocados, respectivamente, mas perde no saldo de gols. O CSA é o líder, com nove pontos anotados.

Já o CRB conseguiu assumir a liderança do Grupo A. Com oito pontos, superou o Bahia, que tem sete e caiu para a segunda posição.

Veja a seguir os gols marcados por Gum e Samuel: