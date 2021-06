Veja os gols do empate por 3x3 entre Bahia e Red Bull Bragantino

O duelo entre Bahia e Red Bull Bragantino, na noite deste sábado (5), foi recheado de emoção. Fora de casa, o Esquadrão chegou a sair na frente com dois gols de Gilberto, aniversariante do dia, mas não suportou a pressão e levou a virada do time paulista.

Quando o jogo se encaminhavava para a vitória alvinegra por 3x2, o volante Jonas acertou um belo chute de fora da área, aos 40 minutos do segundo tempo, fez o 3x3 e garantiu ao Bahia mais um ponto no Campeonato Brasileiro.

Depois de dois jogos na Série A, tanto Bahia quanto Bragantino somam quatro pontos na tabela de classificação. Veja os gols da partida: