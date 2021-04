Veja os gols do triunfo do Bahia sobre o ABC, pelo Nordestão

O Bahia começou levando um susto, mas conseguiu a virada no segundo tempo e bateu o ABC por 2x1, na tarde deste sábado (10), no estádio de Pituaçu, pela Copa do Nordeste.

Os gols do Esquadrão foram marcados pelos atacantes Gilberto e Oscar Ruiz. O paraguaio, que estreou pelo tricolor, precisou de apenas 31 segundos em campo para fazer o primeiro dele pelo time baiano.

Agora o Bahia vai pegar o CRB nas quartas de final. O duelo em jogo único será disputado em Salvador, já que o Bahia tem melhor campanha que o time alagoano.

Confira os gols da partida