Veja os gols do triunfo do Bahia sobre o Fluminense, na Fonte Nova

O torcedor do Bahia está respirando um pouco mais aliviado. Neste domingo (5), o tricolor venceu o Fluminense por 2x0, na Fonte Nova, e deixou a zona de rebaixamento, a uma rodada do final do Campeonato Brasileiro. Artilheiro do time na Série A, com 15 gols, Gilberto anotou os dois gols da equipe no duelo.

O Esquadrão agora vai secar Cuiabá e Juventude, que entra em campo contra Fortaleza e São Paulo, respectivamente, para seguir fora do Z4 no complemento da rodada. Confira os gols do triunfo sobre o Fluminense: