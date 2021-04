O Vitória recebeu o Treze no Barradão, na noite deste domingo (4), pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, e fez valer o fator casa. Com gols de Alisson Farias, Samuel e Ygor Catatau, o Leão ganhou por 3x1, mesmo com um a menos desde o fim do primeiro tempo, e assumiu a vice-liderança do Grupo B do regional. O visitante descontou com João Leonardo.

Veja os gols: