Na tarde deste sábado (20), o torcedor do Bahia comemorou quatro gols. Patrick, Gabriel Novaes (duas vezes) e Rodriguinho balançaram a rede diante do Sport, em Pituaçu. A partida foi válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O resultado fez o tricolor assumir a liderança do Grupo A do regional. Confira a seguir os gols do jogo: