Veja os nomes para cachorro mais escolhidos do Brasil

Tá em dúvida em qual nome colocar no seu pet? A PetCenso fez um levantamento mostrando as opções mais comuns no Brasil. A pesquisa é feita a partir de base de dados da empresa DogHero, que conta com mais de 1,2 milhão de cães e gatos.

Conheça alguns dos nomes mais escolhidos entre pais de pet no Brasil, revelados pela última edição do PetCenso.

Cachorro macho

Thor

Luke

Bob

Theo

Fred

Billy

Marley

Max

Zeus

Nick

Chico

Ted

Mike

Simba

Zeca

Apolo

Duque

Floquinho

Hulk

Cachorro fêmea