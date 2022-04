Veja os novos uniformes do Bahia para a temporada 2022

No dia que estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia divulgou os novos uniformes da equipe para a temporada 2022. As camisetas de jogo 1 e 2 foram escolhidas através de concurso entre os torcedores do clube no ano passado.

Nesta sexta-feira (8), o Esquadrão anunciou que as duas camisas vencedoras foram desenhadas pelo torcedor Michel Neuhaus. Elas homenageiam o primeiro título de campeão brasileiro do Bahia, em 1959, sobre o Santos de Pelé.

Embaixador oficial do Bahia, o pugilista e campeão olímpico Hebert Conceição foi o garoto propaganda das novas indumentárias, que são produzidas pela Esquadrão, marca própria do Bahia. Além de Hebert, participaram da ação a meia Jordana, do time feminino, e Roger Gabriel, meia da base tricolor.

O novo uniforme vai ser utilizado na partida contra o Cruzeiro, na noite desta sexta-feira, na Fonte Nova.