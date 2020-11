Veja os números finais da eleição para prefeito de Salvador

Com 100% das urnas apuradas em Salvador, o candidato Bruno Reis (DEM) foi eleito novo prefeito de Salvador, recebendo 64,20% dos votos válidos. Ele foi seguido por Major Denice (PT), com 18,86%.

Pastor Sargento Isidório (Avante) aparece com 5,33%, Cezar Leite (PRTB) com 4,65%, Olivia (PCdoB) tem 4,49%, Hilton Coelho (Psol) tem 1,39%, Bacelar aparece com 0,92%, Celsinho Cotrim (Pros) tem 0,13% e Rodrigo Pereira (PCO) aparece com 0,04%. Brancos são 3,36% e nulos 9,61% - números que não entram na contagem de votos válidos.

CORREIO analisa apuração das eleições em tempo real.



Após apresentar o falhas nos aplicativos para a justificativa eleitoral, o sistema oficial de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (em resultados.tse.jus.br) tem problemas neste momento. A falha ocorre pouco mais de uma hora após a totalização de votos na maior parte dos municípios do País.