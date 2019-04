Veja os primeiros episódios de reality de moda baiana

O Salvador Fashion Race, primeiro reality show baiano de moda, já exibiu cinco episódios até agora. Ao todo, a série terá 24 episódios, todos disponiblizados no YouTube oficial de Salvador (youtube.com/salvador).

Seguindo a linha de realitys famosos do gênero como Project Runway e Rupaul’s Drag Race, Salvador Fashion Race conta com 10 competidores: cinco estilistas e cinco blogueiros, que formam duplas e vão competir pelo grande prêmio.

Veja os cinco primeiros:

O melhor estilista ganhará um mês de estágio no ateliê de Juliana Herc, em Lisboa, Portugal. Já o blogueiro receberá uma viagem de sete dias também na cidade portuguesa, além de também participar de um projeto com a estilista mentora. A data da final ainda não foi revelada.

Enquanto os designers de moda trabalharão na criação, em uma sala de costura, os blogueiros terão a missão de percorrer lojas da cidade para garimpar acessórios para compor os looks e impressionar os jurados na passarela.

O júri será formado pelo consultor do Sebrae Aldir Parisi, pela integrante do FitDance Aline Ramos, a designer de moda Carol Barreto, a professora de moda Phaedra Brasil, a jornalista Gabriela Cruz e a empresário Tininha Viana.

Haverá pontuação dada por jurados e por voto popular, que pode definir o rumo da disputa e eleger o melhor trabalho apresentado no reality. Isso porque, após cada desafio que as duplas enfrentam, o público será consultado para votar nos melhores looks.

Ao todo, 20 episódios já foram gravados e serão exibidos ao público aos poucos. Serão dois por semana e, após cada desafio, será aberta a votação para o público, que ocorrerá no próprio Youtube, através da ferramenta de enquete.

A ação é realizada pela Prefeitura, por meio da Secult, com patrocínio do Shopping Barra, apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e produção da Casa Salvador. Conheça mais dos participantes clicando aqui.