Veja piada censurada pela Globo que Paulo Vieira fez sobre Cássia Kis

O "Melhores do ano", exibido no último domingo (25), na tela da Globo, continua rendendo após alguns dias. Depois da piada de Fábio Porchat sobre a influenciadora Gkay, a polêmica da vez é sobre a brincadeira de Paulo Vieira com a atriz Cássia Kis.

Segundo a colunista do site Folha de S. Paulo, Cristina Padiglione, a Globo teve de cortar algumas piadas porque Paulo Vieira teria citado a intervenção militar que Cássia Kis estava pedindo nas últimas semanas em manifestações e também nas redes sociais.

De acordo com a coluna de Cristina Padiglione, logo no início da abertura do programa, Paulo disse que houve um momento em que ele se perguntou se não estava se expondo demais na política. Mas que, ao ligar a televisão e ver Cássia Kis ajoelhada, sob chuva, pedindo intervenção militar, relaxou.

Durante todo o programa, Paulo fez diversas piadas com conotação política, principalmente envolvendo os protestos contra o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Paulo também fez a plateia rir ao questionar “que Deus é esse que leva o Velho do Rio embora e nos deixa o Velho da Havan”, ao falar sobre o fim da novela “Pantanal” e ao empresário da rede de lojas que apoiou as iniciativas de Jair Bolsonaro.