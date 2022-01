Veja quais os artistas que testaram positivo para a covid-19 após as festividades 

A média móvel de novos casos da covid-19 no Brasil teve um aumento superior a 50% nas últimas duas semanas, período que coincide com as festividades de fim de ano. Um dado da realidade que reflete tal crescimento é o contágio de personalidades e celebridades no período. A lista inclui músicos, atores, jogadores de futebol, jornalistas e outras personalidades públicas.

O baiano Marcio Victor, líder da banda Psirico, é o caso mais recente, confirmado nesta quarta-feira (5). Por conta do diagnóstico, a participação do grupo no Luau Jaboras White, na cidade baiana de Jaborandi, foi suspensa. O cantor está em isolamento, vacinado e assintomático, segundo o escritório responsável pela carreira do artista.

Outro baiano que testou positivo para covid-19 foi o vocalista da banda Harmonia do Samba, Xanddy. O baiano descobriu a doença no dia 29 de dezembro e, por conta disso, também teve de cancelar todas as apresentações previstas para esse período do réveillon. Xanddy teve sintomas leves e estava com o ciclo de vacinação completo, incluindo a dose de reforço.

A influenciadora digital baiana Gabriela Pugliesi pegou Covid-19 pela segunda vez. Ela deu a notícia em vídeo aos seus seguidores no Instagram no dia 25 de dezembro e garantiu que estava bem. Ela contou que tomou duas doses da vacina e acreditava que esse era o motivo para não estar se sentindo mal. Ela ficou isolada, sozinha em casa, onde passou o Natal.

Caetano Veloso, 79 anos, foi outro artista que pegou o vírus. O cantor e compositor ficou assintomático. Caetano chegou no dia 22 de dezembro a Salvador com Paula Lavigne, que também foi diagnosticada com a doença, após uma série de viagens pelo país. Caetano recebeu as três doses da vacina contra a covid-19. Já empresária iria tomar a terceira dose no dia que fez o teste.

A cantora Preta Gil também testou positivo pela segunda vez. Ela anunciou no dia 1º de janeiro que estava com sintomas leves da doença e que já tomou as duas doses da vacina contra o vírus e atribuiu ao quadro mais brando. A cantora sentiu uma ardência no nariz e um cansaço diferente. A primeira infecção de Preta aconteceu em março de 2020 após show no casamento da irmã da influenciadora baiana Gabriela Pugliesi, em Itacaré. Foi o primeiro evento que teve um surto da doença no Brasil.

A cantora pernambucana Duda Beat e parte de sua equipe também estão com covid. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (5) em um comunicado. Por conta da contaminação, os shows foram adiados. A cantora e a equipe estão assintomáticos e em isolamento. Todos estão com duas doses da vacina.

Um surto de casos de covid fez a Globo entrar em alerta. Ao menos 40 jornalistas estão afastados depois de testarem positivo para o vírus. Uma delas é Christiane Pelajo, que recebeu diagnóstico nesta quarta-feira (5).

O cantor sertanejo Gusttavo Lima entrou na lista de diagnósticos desta quarta (5). Ele está em isolamento em casa e não apresentou sintomas. Por conta disso, ele teve de cancelar participação no evento Futebol Solidário Marrone e Amigos x Fome na cidade de Buriti Alegre (GO). O cantor está assintomático e cumprirá o isolamento em casa. Outros shows também serão adiados.

A personalidade da internet Casimiro Miguel informou logo após a virada do ano que estava com o vírus. Ele teve dor de garganta e precisou fazer repouso.

O ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno comunicou que testou positivo para a Covid no 2 de janeiro. Nas redes sociais ele contou que estava vacinado e seguindo protocolos de segurança.

Na véspera do réveillon foi o cantor Mariano, dupla com o Munhoz, que veio a público informar o teste positivo e cancelar os shows de fim de ano.

No dia 3 de janeiro apareceram com a notícia o cantor Dudu Nobre e os apresentadores do Balanço Geral SP, Fabíola Reipert e Renato Lombardi. Por conta disso, os apresentadores foram afastados do programa.

No dia 26 de dezembro o ator Marcelo Serrado descobriu a infecção. Ele contou alegou que estava bem e que já tinha tomado as três doses da vacina. No mesmo dia, o Luis Lobianco revelou que contraiu o vírus. Ele estava em uma viagem pela Europa e disse que teve sintomas leves. No dia seguinte, 27 de dezembro, a apresentadora Maisa Silva avisou que ela e os pais estavam com covid. A família estava com sintomas leves e passou a virada do ano isolada.

Os músicos e irmãos Rodrigo, Gabriela e Diogo Melim, integrantes da banda Melim, testaram positivo para a Covid-19 no dia 30 de dezembro e, por conta da detecção, cancelaram o show que estava marcado para o Réveillon Axé Maré, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

O cantor Wesley Safadão, 31 anos, foi mais um artista diagnosticado com covid-19. Por conta do resultado positivo, Safadão cancelou a live que faria no dia 29 de dezembro ao lado da dupla Bruno e Marrone. Apesar de ter contraído a doença, o forrozeiro está assintomático, disse a assessoria.

Famosos no mundo

No dia do Natal, três integrantes da banda de k-pop BTS testaram positivo para a covid. Eles tinham acabado de voltar dos Estados Unidos, onde realizaram seu primeiro show presencial desde o início da pandemia.

O ator Hugh Jackman, conhecido pelo seu papel de Wolverine, contraiu a doença ainda na semana do Natal. Ele também teve sintomas leves da doença.

Um dia antes da véspera do Réveillon, a influenciadora Flavia Pavanelli contou aos seguidores que pegou covid pela segunda vez. Ela iria embarcar para os EUA para passar a virada do ano.

A eterna Chiquinha da série Chaves, a atriz Maria Antonieta de las Nieves, 71 anos, também descobriu o teste positivo para a Covid-19 no dia 30 de dezembro.

O argentino Lionel Messi e outros três jogadores do PSG testaram positivo para a Covid-19 após as férias de fim de ano.

Durante um programa de tv, no dia 3 de janeiro, a atriz americana Whoopi Goldberg confirmou que testou positivo para Covid-19.