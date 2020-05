Veja quem foram os 15 empresários que Bolsonaro levou ao STF

O presidente Jair Bolsonaro teve reunião nesta quinta-feira (7) com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi ao lado de ministros do seu governo e de um grupo de empresários fazer um apelo para o afrouxamento das medidas de restrição e isolamento praticadas para combater a pandemia do novo coronavírus.

Segundo a coluna de Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a reunião foi surpresa, marca de última hora. Os empresários que foram com Bolsonaro são de vários setores, incluindo o têxtil, de enregia, farmacêutico, energia e calçados, entre outros.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou no encontro que a economia brasileira já está começando a entrar em colapso.

Os empresários que acompanharam Bolsonaro eram José Ricardo Roriz Coelho, da Abiplast (Associação Brasileira da Indústria de Plástico), Fernando Valente Pimentel, da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), José Velloso Dias Cardoso, da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), Paulo Camilo Penna, presidente do Snic (Sindicato Nacional da Indústria do Cimento), Elizabeth de Carvalhaes, da Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), Synesio Batista da Costa, da Abrinq, Haroldo Ferreira, da Abicalçados (Associação Brasileira da Indústria de Calçados), Ciro Marino, da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química), José Jorge do Nascimento Junior, da Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos), José Rodrigues Martins, da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), Reginaldo Arcuri, da FarmaBrasil, José Augusto de Castro, da AEB (Associação de Comércio Exterior do Brasil), Marco Polo de Mello Lopes, da Coalizão Indústria, Humberto Barbato, da Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) e um representante da Anfavea.