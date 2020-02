Veja quem o Bahia pode enfrentar na segunda fase da Sul-Americana

A primeira fase da Copa Sul-Americana chegou ao fim e apenas dois brasileiros conseguiram avançar na competição internacional: Vasco e Bahia.

O tricolor fez bonito ao vencer o Nacional-PAR nos dois jogos e conquistar a primeira vitória do clube fora do país em competições oficiais. O placar de 6x1 no agregado dos dois jogos deu ao Esquadrão a segunda melhor campanha geral e uma certa vantagem para a próxima fase.

É que pelo regulamento da Conmebol, os seis melhores times classificados na Sul-Americana vão ficar no pote 1, o mesmo que vai receber as dez equipes que entram no torneio vindos da Libertadores (dois da fase preliminar e oito terceiros colocados na fase de grupo).

Assim, Liverpool, Bahia, Emelec, Deportivo Cali, River Plate-URU e Huachipato vão ficar no pote 1, que já contam com Atlético Tucumán-ARG e Tolima-COL, eliminados na fase preliminar da Libertadores.

Como a Sul-Americana precisa aguardar o fim da primeira fase da Libertadores para conhecer todos os 32 clubes, o sorteio que vai determinar o próximo adversário do Bahia será apenas no dia 13 de maio. Mas, como o tricolor enfrentará um time do pote 2, é possível traçar quem o time de Roger Machado pode pegar.

Entre as equipes do pote 2, destacam-se o Vasco, em um possível confronto brasileiro, além dos argentinos Independiente, Lanús e Vélez Sarsfield e os colombianos Atlético Nacional e Millonários.

A segunda fase da Sul-Americana será disputada a partir do dia 19 de maio.



Confira as equipes que estão no pote 2:

Sol de América (PAR)

Atlético Nacional (COL)

Sportivo Luqueño (PAR)

Fênix (URU)

Vasco

Plaza Colonia (URU)

Coquimbo Unido (CHI)

Audax Italiano (CHI)

Lanus (ARG)

Unión Santa Fé (ARG)

Millonarios (COL)

Independiente (ARG)

Vélez (ARG)

Sport Huancayo (PER)

Unión La Calera (CHI)