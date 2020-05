Veja tudo que Leo Dias disse de Anitta após acusação: 'Extremamente do mal'

O jornalista Leo Dias atacou a cantora Anitta nesta segunda-feira (25), um dia depois da funkeira afirmar que foi chantageada pelo colunista ao longo da sua carreira. Em uma sequência de stories que ele acabou apagando, Leo afirma que Anitta "fez muito mal a muita gente" ao longo dos sete anos desde que estourou, inventou ser vegana e usou o sexo para impulsionar a carreira. "Uma pessoa extremamente do mal, um dos piores seres que conheci".

"Preciso esclarecer mais essas mentiras inventadas pela Anitta", começa o jornalista. "Eu nunca, jamais vou colocar em xeque minha credibilidade", complementa. "Nunca faria isso que você fez comigo. Você é um dos piores seres que eu já conheci na minha vida", afirma Leo Dias nas imagens.

O jornalista faz uma acusação pesada, dizendo que Anitta fez sexo para alavancar a carreira. "Eu nunca questionei alguns métodos da Anitta pra chegar ao sucesso. Acho que ninguém permanece no sucesso senão tiver competência e ela tem. O problema é que ela usou muito o sexo, foi uma arma fundamental pro sucesso dela. E ela pediu pra eu não colocar isso no livro", diz, citando a biografia "Furacão Anitta", que ele lançou sobre a cantora. Biografia, por sinal, que ele diz que foi toda lida previamente por Anitta, que interferiu em partes dela.

"Na FM O Dia ela se relacionou com seis a oito pessoas, isso só de uma empresa... Desde o motorista, passando pelo locutor, dois ou três locutores, e obviamente o presidente da rádio", acusa. "Respeito quem usa o sexo para subir na carreira. respeito a prostituição", ironiza em outro momento.

Apesar do elogio à competência de Anitta, em outro momento ele volta a tentar minimizar o talento da funkeira. "Ela é talentosa mas sabe que não tem voz e nao sabe escrever. Por isso ela transava com todo mundo", diz.

Segundo o jornalista, "todo mundo" se afastou de Anitta porque "não aguentam mais" ela. "No último ano, a Anitta ficou especificamente maldosa com relação a certas pessoas e eu não entendia o motivo". Ele afirma que sofria pressão e era usado por ela.

Ele cita Marina Ruy Barbosa. "Não entendi porque tanto ódio com a Marina. Eu vou provar isso aqui. Dá para ver que ela me usa e não que eu uso ela. Eu nunca te ameacei. Eu sempre te idolatrei. Esse foi meu problema", afirma.

Segundo o jornalista, Anitta o pressionou para publicar que Marina foi o pivô da separação entre Débora Nascimento e José Loreto. "Ela me pressionou demais para que eu publicasse a nota da separação da Débora Nascimento e do Loreto, dizendo que a Marina tinha traído a Débora com o Loreto".

Leo disse que ia esperar Marina comentar a informação no prazo dado antes de publicar a notícia. "Ela não aceitava isso. 'Não, publica já'. E eu dizia 'Calma, Anitta. A Marina tem o direito de se pronunciar".

Ele também diz que foi Anitta quem contou para ele das duas separações do ex-casal Bruna Marquezine e Neymar.

"Usado"

Leo repete que era muito fã de Anitta, mas diz que foi ele quem foi usado pela cantora. "Eu permiti ser usado, porque era de grande valia ter aquelas informações que você me passava", afirma. "Eram muitas informações que ela me passava. E no fundo, no fundo eu percebia que era uma moeda de troca".

Leo conta que a cantora teria se aproximado de Luisa Mell e virado vegana para amenizar a imagem de fazer parte do candomblé, religião que tem sacrifício de animais. A biografia que o jornalista escreveu sobre Anitta falou pela primeira vez sobre a religião da cantora.

"Ela se aproximou da Luisa Mell para parecer defensora dos animais, já que no candomblé há sacrifício de animais. Eu acho que faz parte da tradição, de toda história do candomblé, não vejo mal nenhum no sacrifício de animais pelo candomblé. Mas ela acha que isso podia interferir na carreira dela e daí ela inventou mais uma história de que era vegana", afirma.

Ainda falando sobre o candomblé, Leo diz que Anitta teve a previsão, dentro da religião, de que teria sete anos de sucesso, o que se completaria esse ano. "Por isso ela colocou 2020 pra carreira internacional", diz.

Por fim, o jornalista também acusa Anitta de usar sua influência para tentar "queimar" vários artistas através dele, incluindo Ivete Sangalo, Alexa e Poca, entre outras. Ele conta que os dois se falavam todos os dias e pede desculpas. "Eu fui usado", repete. Leo diz ainda que Anitta vazou seu número em grupo de fãs.

O colunista de Uol cita ainda rapidamente a confusão entre Anitta e Ludmilla por conta de uma música, se desculpa com a ex-empresária da cantora, Kamila Fialho, e fala de um "pacto" que Anitta teria com o youtuber Felipe Neto, sem entrar em detalhes.

Ao contrário de Anitta, até agora Leo Dias não apresentou nenhum print ou prova do que falou. Nas mensagens, ele cita que tem áudios e imagens, mas até então elas não foram postadas.