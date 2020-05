Veja vídeo com passo a passo de como acessar o aplicativo do auxílio emergencial

Para movimentar os recursos do Auxílio Emergencial do Governo Federal durante esse momento da pandemia do coronavírus, e que são creditados na Poupança Digital Caixa, não é preciso ir até uma agência bancária. Com o aplicativo CAIXA Tem, a pessoa pode fazer diversas operações sem sair de casa. Contudo, a navegação do aplicativo tem sido um dos grandes problemas para quem precisa fazer o cadastramento e resgate do recurso. O CORREIO preparou um vídeo tutorial explicando o passo a passo de como acessar o aplicativo. Assista:

Para baixar o aplicativo Caixa Tem, basta acessar a play store no seu celular e digitar o nome do aplicativo. É importante ter cuidado, pois existe apenas um aplicativo oficial. Depois basta inserir seu CPF e o código que você recebeu por SMS. Para mais informações acesse caixanoticias.caixa.gov.br/

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier