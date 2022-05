Vejo flores de Inverno

Se o minimalismo reina, principalmente na estação mais fria, em uma outra via as estampas que antes remetiam às temporadas de primavera e verão, hoje despontam em qualquer tempo, provando que a moda está cada vez mais livre e democrática. Se rola sentimento uma boa estampa floral, vale dá uma espiadinha na nova campanha da marca catarinense Lalibela (lalibelashop.com.br), que investe na estamparia com um tom mais escuro para atualizar a print. Em tempo: opte por acessórios mais pesados como as botas e arrase no visu.





Cabeça criativa

Que tal adotar um boné bafônico e sair por aí destilando irreverência? O vixe amou as muitas opções à venda no e-commerce da Westwing (westwing.com.br) em cores diversas. As frases também bebem na fonte da criatividade e diversidade. Vai de vacinada, nervosa, chiquérrima ou exausta? A coluna está perigosa. A ideia é se divertir milhões. Custa R$ 89,9.

Curingão

Para malhar ou lacrar. Esse short da Renner (lojasrenner.com.br) cumpre perfeitamente essas duas funções. Com um top básico você cria o uniforme perfeito para a ginástica. Se jogar um body ou blusa bufante e adicionar aquela pochete, nasce o look do dia cheio de bossa com aquela pegada urbana. Descola o seu por R$ 49,9.

Ela em cena

Ninguém imaginaria que a pochete iria durar tanto na cena da moda. Entra e sai estação e ela continua seu reinado fashion com força, despontando em muitas versões. Quer uma para chamar de sua? Olhos abertos para esse modelito da Brizza, marca da Arezzo (arezzo.com.br), que na versão metalizada e colorida. Preço: R$ 199,9.

Achadinho

Os tênis viraram os queridinhos entre os looks mais descolados. Dica de stylist: invista em um modelo imponente, como esse achado da Shein (br.shein.com), e adicione uma pitada urbana a qualquer look, inclusive os mais chiques. Custa R$ 193,95.





Obra de arte

Boys descolados podem fazer bonito arrematando uma camisa lacrativa para um look original. Essa à venda na lojinha virtual Samicce (samicce.com) traz uma pegada fashionista através das cores e formas e levanta qualquer shortinho mais básico. Preço: 199