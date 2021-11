Velocidade e confiança para ampliar as vendas on line

A rapidez e a confiança na entrega são os critérios mais valorizados pelos consumidores que realizam compras on line. Isso foi o que mostrou a pesquisa Global Consumer Insights Pulse Survey, da PwC. Em segundo lugar na ordem das preferências estão a facilidade de encontrar os itens em que se está interessado e a capacidade de ver uma gama de produtos mais ampla que na loja física, ambas com 29%.

Boas políticas de devolução são levadas em conta para 28% dos consumidores pesquisados. O ranking segue com os seguintes atributos: Disponibilidade dos itens em estoque (22%); ofertas de edição exclusiva e limitada, associações ou programas de fidelidade online (22%); disponibilidade de avaliações de outros consumidores (20%).

No mês de Black Friday e com a proximidade do Natal e das compras de fim de ano, o Correio ouviu um time de especialistas que vão te ajudar a garantir um e-commerce ainda mais eficiente.

Helena Rocha assegura que o hábito de comprar on line se estabeleceu, independente da reabertura das lojas físicas, exigindo atenção de quem tem e-commerce (Foto: Divulgação)

A sócia da PwC Brasil, Helena Rocha destaca que, apesar da reabertura do comércio e do retorno gradual das atividades, as compras por meios digitais se fortaleceram como hábito de consumo durante a pandemia (especialmente para as gerações mais novas) e devem tornar a Black Friday deste ano uma das mais digitais de todos os tempos. “Boa parte dessas transações acontecerão por meio do grande companheiro do brasileiro durante a pandemia: o celular. Ele passou a ser o principal canal de compras de 30% da população no último ano, de acordo com a pesquisa Global Consumer Insights Pulse Survey 2021 da PwC”, diz.

Para reforçar a afirmativa, a representante da PwC cita uma estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), que projeta o faturamento 25% maior para o período, no comparativo com 2020. “O consumidor procura valor em toda jornada que começa. A equação de valor vai desde achar o que ele quer, na hora que ele quer, até receber com tranquilidade para poder usufruir dessa jornada”, completa Helena.

Plataformas confiáveis

Helena Rocha lembra que em mercados competitivos, para ter sucesso, a estratégia de vendas online deve estar ligada diretamente à qualidade do atendimento e a velocidade com que a equipe é capaz de passar informações seguras para o cliente. “Os donos de pequenos e médios negócios precisam assegurar que suas plataformas digitais sejam acessíveis, rápidas e seguras”, reforça.

Helena afirma ainda que, de maneira geral, os consumidores procuram referências que comprovem que o produto ou serviço oferecido é confiável, durante as primeiras interações com a marca, o que torna essencial abordar referências que auxiliem no processo de conhecimento e, consequentemente, confiança. “ Por isso mesmo. as empresas precisam investir fortemente em plataformas digitais robustas e segurança de dados pessoais, imprescindível para fidelizar o cliente”, defende.

O diretor executivo da Petina Negócios Digitais Rodrigo Garcia reforça que é fundamental que os pequenos e médios negócios estejam presentes nos marketplaces, pois assim conseguiriam utilizar a logística própria dos canais. “A grande vantagem é a não dependência dos Correios. As encomendas sempre sofrem atrasos em datas com demanda maior dos Correios”, complementa.

Elementos necessários

Outra dica de Rodrigo é ter estoque disponível e não entrar para vender com dropshipping (trabalhar com estoque de fornecedor), ter sistemas integrados com os marketplaces para não ter furo de estoque, evitando cancelamentos. “Para venda em site próprio, evitar o uso dos Correios e pegar transportadoras com foco em venda para o consumidor final.É muito importante que os vendedores ajam com transparência e não tentem ludibriar os compradores com preços “DE/POR” falsos. É melhor um desconto de 5% verdadeiro do que um de 50% falso”, reforça.

Rodrigo Garcia alerta para a necessidade de um serviço de entrega que possa, de fato, contemplar o consumidor final com agilidade e eficiência (Foto: Divulgação)

Rodrigo Garcia lembra que a perspectiva de oferecer cashback, quando o cliente recebe um percentual do valor de volta para realizar compras futuras dentro do próprio canal de venda, ao utilizar o meio de pagamento do marketplace, também se mostrou uma boa estratégia. Integrar o sistema gerencial a todos os canais também é uma recomendação importante para garantir organização. “ É importante ressaltar que existem sistemas que atendem pequenas e médias empresas a partir de R$ 100 por mês”, destaca Rodrigo.

A gestora de e-commerce Laura Carolina Peine Brites lembra também da importância da divulgação para que as vendas ocorram. “Quanto maior a divulgação em redes sociais, investimento em tráfego pago, maior a conversão de visitantes para clientes”, orienta.

A especialista lembra que o fluxograma de venda precisa ser ágil também, seja ele por site, ou por outros canais de comunicação. “Hoje em dia, com a velocidade que as informações são processadas, pessoas com agendas lotadas, sobra pouco tempo no dia do seu cliente, para que ele “perca tempo” comprando com você. É necessário otimizar, o caminho da compra precisa ser intuitivo”, finaliza.



Vendas digitais com sucesso

1. Viabilidade: antes de lançar um produto ou serviço, é preciso pesquisar, planejar e validar para descobrir se existe mercado para o que está sendo oferecido.

2. Timing: lançar um produto (app, sistema, serviço, etc.) precipitadamente, sem realizar os testes adequados e sem planejamento, pode ser muito prejudicial, pois é a primeira impressão de lançamento que fica e, se for negativa, é difícil revertê-la.

3. Entender o cliente: para seu negócio ter sucesso, é preciso entender o que seu cliente precisa e fazer com que sua marca seja relevante para ele.

4. Processos e pessoas certas: é de extrema importância que se tenha no seu time profissionais especialistas em cada área necessária para o funcionamento do negócio, alinhados com os processos necessários.

5. Investir em uma boa estratégia de marketing e lançamento: como lançar um produto se não sabe como ele irá se posicionar no mercado? Pode ser o produto mais inovador possível, a melhor ideia de todas, se não investir em marketing para trabalhar posicionamento, linguagem, alcance, etc., infelizmente você irá falhar.

(Fonte: Leonardo Leão - CEO da Woli Ventures)