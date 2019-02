Vencedor do The Voice, Sam Alves faz bico de Uber nos EUA

Campeão da segunda temporada do "The Voice Brasil", Sam alves está fazendo bico de motorista de Uber para conseguir se manter nos Estados Unidos, onde está morando. A informação é do jornal Extra.

O cantor mora em Orlando, na Flórida, com o namorado, o modelo Leo Moreira. Lá fora, sua carreira ainda não deslanchou e ele não tem convites para show. Desde novembro do ano passado o site oficial do cantor mostra uma agenda vazia.

Junto com o namorado, Sam esteve na Disney há duas semanas - o parque fica justamente na cidade em que ele vive. O cantor assumiu publicamente que era homossexual em março de 2017.

(Foto: Reprodução)