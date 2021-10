Venda de ingressos para Vitória x Brasil de Pelotas começa hoje

No sábado (23), o torcedor do Vitória terá a primeira oportunidade de apoiar o clube do coração de perto na Série B do Brasileiro. O jogo das 16h30, contra o Brasil de Pelotas, no Barradão, válido pela 31ª rodada da competição, será aberto ao público.

Com 29 pontos, o rubro-negro está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, e precisa se reabilitar no torneio. Adversária da vez, a equipe gaúcha amarga a lanterna, com apenas 20 pontos.

Os 8.750 ingressos disponíveis para o jogo começarão a ser vendidos a partir das 18h desta quinta-feira (21) e estarão à disposição até às 12h de sábado. Os portões do estádio serão abertos às 13h30. Os preços variam de R$ 30 a R$ 100.

Após um ano e sete meses, os portões do Barradão foram novamente abertos ao público na última terça-feira (19), quando o Vitória venceu o Itabaiana por 3x0 e se classificou à terceira fase da pré-Copa do Nordeste.

O Vitória vem de triunfo também na Série B. Na última rodada da divisão de acesso, o Leão venceu o Sampaio Corrêa por 1x0, no estádio Castelão, em São Luís. Agora, o time comandado por Wagner Lopes precisa dar continuidade à reabilitação no campeonato diante do Brasil de Pelotas.

Preços dos ingressos:

Arquibancada – R$ 60,00 (inteira); R$ 30,00 (meia)

Cadeira – R$ 100,00 (inteira); R$ 50,00 (meia)

Ponto de venda:

Internet (www.futebolcard.com)

Abertura dos portões:

A abertura dos portões ao torcedor será às 13h30