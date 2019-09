Venda para ingressos de show de Taylor Swift começa em outubro

Os fãs de Taylor Swift já podem marcar o dia 25 de outubro na agenda. A Tickets for Fun, empresa responsável pela organização dos shows da cantora no país, divulgou em seu perfil do Instagram na tarde desta quarta-feira, 25, as datas de abertura das vendas do único show de Taylor no Brasil, que deve ocorrer apenas em 18 de julho do ano que vem.



Para os clientes do C6 Bank, a venda começa mais cedo. Os usuários do banco digital terão acesso à uma pré-venda exclusiva, que deve se iniciar às 00h01 do dia 22 de outubro e acabar às 20h do dia 24 de outubro. Já para o público geral, a venda começa às 00h01 do dia 25 de outubro.



Quantos aos ingressos, os preços devem variar de R$ 150 a R$ 850 reais. Clientes do C6 Bank poderão parcelar os valores em até cinco vezes, para o público normal, as parcelas caem para três vezes.



A compra poderá ser feita por meio das bilheterias do Credicard Hall ou diretamente pelo site da Tickets for Fun. A previsão de abertura dos portões é para às 16h e o show deve começar às 21h. Menores de 16 anos deverão entrar acompanhados pelos pais ou responsáveis.



Trazendo para solos brasileiros a turnê de seu novo disco Lover, o show, que está previsto para acontecer no Allianz Parque, será o primeiro de Taylor no País.



Além disso, há uma grande expectativa entre os fãs pelo show de São Paulo, que aparentemente será o único da cantora no Brasil - e também em toda a América do Sul.



Confira abaixo os valores detalhados dos ingressos:



Cadeira Superior: R$ 150 (meia) e R$ 300 (inteira);

Pista: R$ 225 (meia) e R$ 450 (inteira);

Cadeira Inferior: R$ 250 (meia) e R$ 500 (inteira);

Pista Premium: R$ 425 (meia) e R$ 850 (inteira).