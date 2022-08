Vendedor reage a assalto e é baleado dentro de loja em Lauro de Freitas

Um vendedor reagiu a um assalto e foi baleado na tarde desta quinta-feira (25), em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu dentro da loja Marisa, que fica na José Ernesto dos Santos, no centro da cidade.

O rapaz foi socorrido pelo gerente da loja e levado para um hospital da região, onde foi medicado. O tiro atingiu o rosto dele de raspão.

O crime foi flagrado pelo sistema de segurança da loja. O suspeito entrou no estabelecimento, abordou uma vendedora e deu a ela uma sacola. Durante o roubo, um dos funcionários reagiu e partiu para cima do assaltante. O suspeito disparou a arma que carregava e acabou ferindo o funcionário da loja.

Após o crime, o ladrão atravessou a rua e subiu em uma moto, que era pilotada por um comparsa. A loja não informou se os bandidos conseguiram levar pertences dos funcionários ou produtos da loja. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Marisa informou que a "companhia está prestando toda a assistência para ele e sua família, assim como colaborando com as investigações".

A PM informou que equipes da 52ª CIPM foram acionados via Cicom com a informação de roubo a uma loja de roupas, mas ao chegarem no local, os bandidos já tinham fugido. Os militares continuam em rondas para identificar e localizar os suspeitos.