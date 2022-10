Vento derruba bandeira do Brasil estendida no Planalto; vídeo

A força do vento rasgou e derrubou, nesta sexta-feira (21), uma bandeira do Brasil que havia sido colocada na fachada do Palácio do Planalto.

A bandeira foi pendurada em frente ao local no último dia 14 de outubro, por ordens do presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, ela será substituída por outra.

Através de uma transmissão nas redes sociais, Bolsonaro desafiou alguém a mandar retirá-la, e disse que ninguém teria coragem de fazer isso. Uma bandeira também está posicionada no Palácio da Alvorada, residência do mandatário.

Os dois palácios são considerados Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e, por isso, não podem ter suas dinâmicas arquitetônicas alteradas.

O governo disse ao órgão que as duas bandeiras do Brasil foram colocadas em frente aos dois palácios em comemoração ao Bicentenário da Independência e à Proclamação da República.