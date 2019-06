Ventos podem atingir 62 km/h no Litoral Norte da Bahia até sábado (29)

A Marinha do Brasil emitiu nesta quinta-feira (27) um alerta de mau tempo que deve se estender de hoje até sábado (29) do litoral norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba até o sul do Rio Grande do Norte.

De acordo com a Marinha a “intensificação dos ventos alísios vindos do oceano Atlântico, nas proximidades do litoral do Nordeste do Brasil poderá provocar ventos com direção Sudeste a Leste com intensidade até 62 km/h (33 nós) entre o dia 27 à noite e o dia 29 à noite.”.

A Marinha recomenda que os praticantes de esportesnáuticos em geral, as embarcações de esporte e recreio e de pesca não naveguem em embarcações abertas, que as agências e condutores de embarcações de transporte marítimo de pessoal avaliem criteriosamente a conveniência de interrupção do serviço e sejam redobrados cuidados no fundeio e na amarração das embarcações, a fim de evitar que estas se soltem e fiquem à deriva.

"A Capitania dos Portos da Bahia esclarece que, com a chegada do inverno no hemisfério sul, as mudanças climáticas tornam-se freqüentes. Portanto, os avisos de mau tempo passarão a ser rotineiros, aumentando a necessidade de observá-los", afirmou a Marinha, em nota.