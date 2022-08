Vera Magalhães rebate fake news de Silas Malafaia: 'Vai levar um processo'

Após o debate que ocorreu na noite do último domingo (28), na Band, a jornalista Vera Magalhães tem sido alvo de várias notícias falsas. O pastor Silas Malafaia publicou no Twitter que a comunicadora recebia a quantia de R$ 500 mil por ano de uma fundação.



"[O ex-governador] Doria começou a bancar a jornalista que ataca o presidente em todo o tempo. Vamos parar com o mimimi que Bolsonaro é contra as mulheres! A casa caiu, Vera!", escreveu o religioso.



Em resposta, a jornalista afirmou que iria processar Silas pela fake news e que ele estava usando a religião para fazer mentiras. "O senhor vai levar um processo e ter de provar que eu ganho R$ 500 mil por ano, pastor. Se prepare para receber a notificação do meu advogado. Mentir usando a religião como escudo é ainda mais vil e torpe", disse Vera.



O salário da jornalista é um dos assuntos mais comentados entre os políticos bolsonaristas. A fake news tem circulado desde março de 2020, quando houve os boatos de que ela recebia R$ 500 mil por ano para ser a apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura.

Na mesma época, ela divulgou seu salário, que gira em torno de R$ 22 mil, mas que o contrato era com a Fundação Padre Anchieta, que administra a emissora. Parte da verba da TV Cultura, segundo apuração do Aos Fatos, é pública, porém, determinada pela LOA (Lei Orçamentária Anual).

Aqui a resposta à sua mentira. Aguarde o processo. Usar o nome de Deus para mentir e caluniar os outros é pecado e é crime, pastor https://t.co/JixjRpRMPY — Vera Magalhães (@veramagalhaes) August 30, 2022