Vereador acusado de agredir a filha pode ficar preso por tempo indeterminado

O Ministério Público da Bahia pediu que a prisão em flagrante do presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, na Bahia, José Alberto de Carvalho, seja convertida em preventiva. Ele por porte ilegal de arma de fogo e é acusado de agredir a filha. O pedido de prisão preventiva foi expedido pelo promotor Rildo Mendes de Carvalho.

No parecer, o promotor cita que o acusado, além da suposta agressão contra a filha, portava ilegalmente uma arma de fogo, o que levou à sua prisão em flagrante Na quinta-feira (16). Rildo Mendes salienta que os crimes praticados pelo investigado, lesão corporal e porte ilegal de arma, são "conexos", o que justifica o pedido de prisão preventiva.

Rafaella acusa José Alberto de agressão (Foto: reprodução)

Em nota, o Ministério Público afirma que como representante do povo as atitudes do vereador em nada condizem com o carinho e consideração que a população campo-formosense tinha quando o escolheu para o cargo ao qual ocupa. O MP também mostra preocupação ao afirmar que se José Alberto for solto pode voltar a cometer os crimes.

A filha do vereador, Rafaella de Carvalho Pereira, o acusa de tê-la espancado após uma discussão ocorrida na chácara da família, localizada em Poços, zona rural de Campo Formoso. Rafaella chegou a divulgar vídeos nas redes sociais mostrando as marcas das agressões. Ela relatou também ameaças e chegou a citar, em depoimento, que o pai mostrou a arma de fogo a um amigo no dia do ocorrido, momentos antes da agressão.

A arma, uma pistola, foi encontrada no carro do vereador e, por isso, ele foi preso em flagrante. O calibre a arma não foi divulgado. Caso o juiz aceite o pedido e a prisão seja convertida em preventiva, o presidente da Câmara ficará preso por tempo indeterminado.