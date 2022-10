Vereador é preso em Dias D’Ávila após ameaçar colega durante sessão na câmara

Um vereador do município de Dias D’Ávila foi preso na manhã desta terça-feira (18), por policiais da 25ª Delegacia Territorial daquele município, após cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do investigado de ameaçar com uma arma um colega parlamentar, no dia 1º de setembro, em uma sessão solene da casa legislativa.

Na residência do vereador, foi encontrada uma pistola Taurus calibre .40 utilizada no crime, e uma caixa com 50 munições para o mesmo porte. “Por se tratar de arma sem registro, o parlamentar recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido juntamente com o material apreendido para a unidade policial”, explicou o titular da 25ª DT, delegado Bruno Pereira Oliveira da Silva.

O homem será ouvido na unidade que investiga os crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Posteriormente passará por exames de corpo de delito, no Departamento de Polícia Técnica, onde ficará custodiado á disposição do Poder Judiciário.