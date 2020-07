Vereador participa de festa junina e grita: 'viva o coronavírus'

Vereador da cidade de Jataí, no estado de Goiás, Thiago Maggioni (PSDB) aparece em um vídeo que circula nas rede sociais gritando "viva o coronavírus", durante uma festa junina. Na gravação, que já circula nas redes sociais, o vereador está reunido com pelo menos outras 20 pessoas sem máscara e surge no meio da roda com um microfone à mão.

A festa aconteceu em Serranópolis, na divisa com a cidade de Jataí, no último final de semana, segundo a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo. Em Jataí, já são 573 casos notificados de coronavírus e oito mortes provocadas pelo vírus.

O vereador pela cidade de Jataí (GO) Thiago Maggioni (PSDB) liderou uma quadrilha junina e deu vivas ao coronavírus. Tem gente que parece estar em outro planeta, mas é debaixo da Terra que já somam 70 mil brasileiros. pic.twitter.com/lbP1ScgNWl — Lilian Tahan (@lilian_tahan) July 11, 2020

O vereador não se pronunciou sobre o caso. Na cidade onde ocorreu a festa, um decreto estabelece multa de R$ 150 para quem sair de casa sem máscara. No caso de aglomerações de pessoas, é prevista uma multa de R$ 1.500.



O coronavírus já matou, segundo o boletim mais atualizado do Ministério da Saúde, 70.938 pessoas no Brasil e infectou 1,8 milhão de pessoas.