Vestibular da Uneb tem 765 candidatos por vaga para curso de Medicina

As provas do vestibular da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) serão realizadas neste domingo (15) e na segunda-feira (16). Ao todo, 37.526 inscritos vão concorrer às 6.321 vagas oferecidas pela instituição de ensino superior. O curso mais concorrido é o de Medicina, que concentra 765,22 candidatos por vaga para o primeiro semestre e 342,89 para o segundo semestre.

O segundo mais concorrido é o curso de Direito para o campus de Salvador, com 99,39 candidatos por vaga. As provas vão ser realizadas em 25 estabelecimentos da capital e 64 do interior do estado, contemplando 28 cidades.

Os portões serão abertos às 7h20 e fechados às 7h50, seguindo o horário local, e as provas terão início às 8h, conforme prevê o edital de convocação. No primeiro dia, os candidatos farão provas de língua portuguesa (incluindo literatura brasileira), língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e ciências humanas (história, geografia e atualidades), além de redação. Já no segundo dia, serão aplicados os exames de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

O Centro de Processos Seletivos (CPS) da Uneb recomenda que os candidatos cheguem no local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência. Além disso, é obrigatório o uso de caneta transparente com escrita na cor preta ou azul. Para assegurar o acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o original do mesmo documento de identificação utilizado para realizar sua inscrição, o qual deverá conter impressão digital, fotografia recente e estar em bom estado de conservação.

Conforme edital de seleção, será feita a reserva de 40% do total de vagas para negros. A política de cotas da universidade também prevê o direito a 5% de sobrevagas para indígenas; quilombolas; ciganos; transexuais, travestis e transgêneros; pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades. Cada grupo contará com essa porcentagem em todos os cursos.