Vetado, Felipe Garcia desfalca o Vitória contra o Bragantino

O torcedor do Vitória não verá o atacante Felipe Garcia em campo contra o Bragantino. O exame de imagem apontou que o atacante está com uma lesão na coxa e, portanto, vetado do jogo das 21h30 de sexta-feira (31), no Barradão. Ele se machucou no primeiro tempo do empate em 1x1 com o Atlético-GO, em Goiânia, no domingo (26).

Por outro lado, o técnico Osmar Loss contará com o também atacante Ruan Levine, que não jogou em Goiânia porque estava suspenso. Ele marcou dois gols na Série B e divide a artilharia rubro-negra com o zagueiro Everton Sena.

Quem pode estrear é o lateral direito Van. Recuperado de contusão, nesta quarta-feira (29) ele trabalhou pela primeira vez com o grupo desde que chegou à Toca do Leão após se transferir do Bahia de Feira.

Já regularizado, Felipe Gedoz também participou do treinamento. As baixas da atividade tática comandada por Osmar Loss foram o meia Ruy e o volante Dudu Vieira. Os exames apontaram desgaste físico e eles foram poupados.