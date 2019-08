Vetado, Martín Rodríguez desfalca o Vitória contra o Botafogo-SP

O goleiro Martín Rodríguez não estará em campo na primeira rodada do returno da Série B do Campeonato Brasileiro. Titular nas últimas 11 rodadas da competição, ele foi vetado pelo departamento médico do Vitória e não enfrenta o Botafogo-SP, sexta-feira (30), às 21h30, no Barradão. O uruguaio sofreu um corte profundo no joelho esquerdo durante o primeiro tempo do empate em 1x1 com o Coritiba e ainda não tem condições de entrar em campo.

Assim como aconteceu contra o Coxa, o goleiro Ronaldo será o substituto. O prata da casa fez cinco jogos nessa Série B, quatro deles como titular, e sofreu nove gols. Martín Rodríguez não será a única baixa diante do Botafogo-SP. Suspenso, o zagueiro Éverton Sena também está fora.

Recuperado de lesão no joelho, o zagueiro Zé Ivaldo voltou a ser relacionado após quase dois meses longe dos gramados. A última partida dele foi no dia 9 de julho, quando o Vitória perdeu para o Cuiabá por 1x0, no Barradão. Ele é opção para o lugar de Éverton Sena, assim como Bruno Bispo. Ausente das últimas quatro convocações, Dedé ficará no banco de reservas.

Apesar dos desfalques, o técnico Carlos Amadeu terá dois reforços para a partida. O volante Baraka e o meia Felipe Gedoz retornam ao time após cumprirem suspensão. O Vitória deve entrar em campo com Ronaldo, Van, Bruno Bispo (Zé Ivaldo), Ramon e Capa; Baraka, Lucas Cândido e Felipe Gedoz; Wesley, Jordy Caicedo e Anselmo Ramon (Chiquinho).

Com 20 pontos, o rubro-negro é o 16º colocado na Série B. O Botafogo-SP soma 27 e está em 9º lugar. Com portões fechados, o Vitória realizou nessa quinta-feira (29) o último treino antes do jogo contra o Botafogo. Os 25 jogadores relacionados para a partida iniciaram a concentração em seguida. Confira a lista:

Goleiros

22 – Lucas Arcanjo

1 – Ronaldo

Laterais

6 – Capa

23 – Chiquinho

2 – Matheus Rocha

75 – Wellisson

28 – Van

Zagueiros

37 – Bruno Bispo

25 – Dedé

40 – Ramon

4 – Zé Ivaldo

Volantes

5 – Baraka

16 – Léo Gomes

15 – Lucas Cândido

8 – Marciel

32 – Rodrigo Andrade

77 – Romisson

Meias

10 – Felipe Gedoz

26 – Ruy

Atacantes

9 – Anselmo Ramon

33 – Eron

7 – Felipe Garcia

19 – Jordy

98 – Thiaguinho

99 – Wesley