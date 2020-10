Veterinária baiana é voluntária no Pantanal e conta o que tem enfrentado

Veterinários do GRAD resgatam e fornecem alimentos a animais atingidos (Foto: Divulgação)

Ilka Gonçalves (@ilkavet) é médica veterinária e tem uma clínica em Salvador. Mas, neste momento, ela está bem longe da capital baiana. Está no Pantanal, ajudando a resgatar animais queimados, desnutridos e desidratados por conta dos incêndios que atingem aquele ecossistema.

Cobras queimadas por não conseguirem fugir das chamas, búfalos com cascos machucados e que mal conseguem andar, veados filhotes que se perderam do bando, aves que ficaram asfixiadas por conta da fumaça. Essa é a realidade que os veterinários têm enfrentado.

Ilka e muitos outros profissionais fazem parte do Grupo de Resgate de Animais em Desastres (@grad_brasil), formado por voluntários especialistas em ajudar animais atingidos por catástrofes naturais. O grupo atua em todo o país, e no ano passado, por exemplo, estava na Bahia.

Entre um resgate e outro, conseguimos conversar com Ilka. Ela nos contou como está a crise no Pantanal, o cenário desolador que tem enfrentado e quais as perspectivas de resgatar o máximo de animais com saúde.

O trabalho do GRAD na região do Pantanal é 100% voluntário e bancado por apoiadores preocupados com o meio-ambiente. Se você quer ajudar os veterinários e os animais, é importante uma doação.

Os detalhes para a doação estão nas redes sociais do GRAD (@grad_brasil) e da veterinária Ilka Gonçalves (@ilkavet). Abaixo, estão os dados da conta do grupo para efetuar qualquer transferência:

Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A.

Agência: 0001

Número da conta: 09557340-8

Tipo: Conta de pagamento

CNPJ:16.665.283/0001-20

Nome: Sociedade Mineira de Medicina Veterinária

