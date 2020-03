Veterinário em casa: conheça quatro serviços que atendem em domicílio

A veterinária Alessandra atendendo Lampião e Maria Bunita no conforto do lar (Foto: Divulgação)

Vocês precisam ver quando Maria Bunita tá no veterinário. A bichinha fica se tremendo toda! Eu faço pose de cabra retado, mas por dentro fico me borrando de medo também. Parte dos cães e, principalmente, gatos não gostam do ambiente hospitalar. Por isso que, há algum tempo, somos adeptos do atendimento veterinário em domicílio. Claro, o contrário também acontece. Há cães territorialistas, agressivos ou agitados em casa que melhoram muito o comportamento no médico. Além disso, não são todos os procedimentos que podem ser feitos na residência. Mas, em boa parte deles, é só chamar um bom vet que você é atendido sem estresse.

Por isso, fizemos essa lista com quatro indicações de serviços veterinários de confiança. Vejam na foto como Maria Bunita foi examinada por doutora Alessandra Monnet lá em casa. Ela se abriu toda para receber carinho. Indicamos também a competente Ana Karoline Carvalho, além do inovador caminhão da Raio X Animal, uma invenção que vai na porta de casa fazer exames de imagem. Também colocamos na lista os três veterinários da clínica Amigo Pet, que atendem em residências na região da Barra e adjacências. Antes de nossas indicações, porém, conheçam os benefícios do atendimento em domicílio.

Benefícios do atendimento em domicílio

- Flexibilidade de horário: o atendimento é realizado com hora marcada, de acordo com a disponibilidade do cliente e do veterinário.

- Comodidade: o atendimento individualizado se dá no conforto do lar.

- Coleta de amostras: para alguns cães, a coleta de exames em casa significa menos estresse, já que estão no seu próprio ambiente e sem outros animais por perto.

- Veterinário conhece o ambiente: a possibilidade de o veterinário observar o ambiente que o animal vive, dorme e se alimenta é um diferencial importante

Atendimento de cães e gatos pode ser em domicílio (Foto: Divulgação)

1 - Alessandra Monnet - A veterinária atua na área clínica de pequenos animais e atende em domicílio em toda Salvador. Realiza consultas, vacinas, atestado de saúde e exames laboratoriais e de imagem em parceria com laboratórios veterinários. "Busquei esse tipo de atendimento por saber que hoje em dia as pessoas estão sempre na correria. Muitas vezes, as vacinas passam batido, o check up... Hoje, consigo realmente levar toda uma estrutura de clínica para a casa do meu paciente", diz Alessandra. | (71) 98859-0025 / Instagram: @petcareadomicilio

A veterinária Ana Karoline também realiza consultas e exames na residência dos tutores (Foto: Divulgação)

2 - Ana Karoline Carvalho - Atua na área da clínica de cães e gatos. Realiza consultas, vacinas e exames laboratoriais em parceria com laboratórios veterinários. Atua em Salvador e Região Metropolitana. "Além de poder conhecer o ambiente que o animal vive, o atendimento em domicílio é importante para o diagnóstico precoce de doenças", acredita Karoline. | (71) 98636-6776 / Instagram: @anakaroline.vet

Veterinário da Raio X Animal confere resultado de exame de imagem (Foto: Divulgação)

3 - Raio X Animal - Desde setembro de 2018, a Raio X Animal tem uma unidade móvel climatizada e equipada que vai até às clínicas e residências. Sem que você precise sair de casa, o caminhão é equipado para realizar raio X, eletrocardiograma e ultrassonografia. O serviço funciona todos os dias da semana e se dá por agendamento. "É como se o tutor tivesse um consultório ao lado de sua casa ou em frente ao seu prédio com toda segurança para realização de exames", afirma o veterinário Guttenberg Braun. | (71) 99298-6182 Instagram: @raioxanimal

Karen é uma das vaterinárias da Amigo Pet que também atendem em residência (Foto: Alexandre Lyrio)

4 - Clínica Amigo Pet - Os veterinários Raphael Bezerra (dermatologista), Karen Vasconcelos (clínica) e Renata Regadas (endocrinologista e dermatologista) podem visitar sua residência na região da Barra e adjacências. O serviço é feito através da Clínica Amigo Pet, que fica na Ladeira da Barra. A clínica dá todo o suporte de exames e vacinas caso necessário. "Há animais territorialistas que são difíceis de manipular na residência e quando chegam na clínica ficam tranquilos. Outros ficam menos estressados em casa. Por isso, temos a opção de atender em domicílio", explica Thiago Gonçalves, sócio da Amigo Pet. | (71) 3264-0294 / Instagram: @amigopet

