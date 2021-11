Veto a coelho em voo causa briga entre passageiro e funcionário de companhia aérea

A tentativa de embarcar um coelho em um voo internacional da companhia KLM se transformou em uma grande confusão no Aeroporto de Cumbica, em Guarulho, São Paulo.

A discussão foi iniciada após um casal, que tinha autorização para embarcar o animal, ser barrado pelos funcionários da companhia. Um vídeo da briga viralizou rapidamente nas redes sociais.

Nas imagens, o dono do animal aparece xingando a funcionária da companhia. Em seguida, ele é agredido por um outro colaborador da empresa aérea. Neste momento, uma briga generalizada é iniciada.

A empresa confirmou que houve um “equívoco” interno. Este teria impedido que a informação do transporte excepcional do coelho na cabine da aeronave chegasse à tripulação com antecedência. O transporte do animal havia sido autorizado por uma decisão judicial.