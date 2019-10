Viadutos do BRT no Itaigara ficarão prontos em dezembro

Dois viaturos que estão sendo construídos na região do Itaigara serão concluídos em dezembro. As obras fazem parte da implantação do sistema BRT em Salvador.

No total, há um viaduto sendo erguido no sentido Parque da Cidade-Lucaia e outro na direção Parque da Cidade-Iguatemi. As estruturas terão faixas exclusivas de transporte, automóvel e ciclovia, e prometem melhorar o engarrafamento no local.

Já o viaduto na região do Walmart, que abrigará a estação do BRT, vias expressas e uma ciclovia, está com 47% das vigas instaladas. Ainda neste mês de outubro serão erguidas as sustentações que serão instaladas nas imediações do Cidadela. Esse primeiro trecho do BRT Salvador inclui ainda as obras do viaduto a ser erguido nas proximidades do Shopping da Bahia.

Foto: Bruno Concha/Secom

Fim dos semáforos

Um das propostas do BRT é eliminar semáforos da região, o que promete fazer com que o fluxo no trânsito flua com maior facilidade. Com 2,9 km de extensão, o trecho 1 do BRT permitirá, por exemplo, que os passageiros dos ônibus possam sair do final da Garibaldi (sentido Rio Vermelho), passar por uma das vias expressas e chegar ao início da Avenida Paralela sem passar por nenhuma sinaleira.

Os elevados serão erguidos para passar por cima de cruzamentos e dos semáforos que permanecerem, não sendo permanentes ao longo da via, como acontece com o metrô na Avenida Bonocô.