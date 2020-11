Viamídia Publicidade investe mais de R$1 milhão para inaugurar nova sede em Salvador  

Fachada da nova sede da Viamídia (Foto: Divulgação)

A Viamídia Publicidade completa 25 anos em 2021. Para celebrar, ganhará nova sede, com conceito moderno e sustentável, no Jardim Apipema, em Salvador. Fruto de um investimento de R$1,7 milhão de reais, a sede da agência terá projeto assinado pela arquiteta Andrea Tombo e contará com 422 m2, 3 salas de reunião, utilização de vidros especiais para uma eficiência energética e iluminação 100% em LED.

“Nosso novo endereço é fruto de um sonho e do trabalho de 25 anos. Queremos dedicá-la aos nossos clientes que confiaram e nos fizeram chegar até aqui. Estamos investindo e nos preparando para os próximos 25 anos”, nos disse Americo Neto, sócio fundador da empresa.





Camarote Salvador não promoverá edição 2021

Com o anúncio do cancelamento do Carnaval de Salvador 2021 pela prefeitura municipal, o Camarote Salvador comunicou, nessa sexta-feira, o adiamento de sua próxima edição para 2022. “É uma situação que nunca imaginamos passar, mas o momento é de priorizar a saúde e a segurança de todos. O tempo passa rápido e vamos trabalhar ainda mais para que a edição de 2022 seja a melhor de todos os tempos. Nossos clientes merecem!”, nos disse Luciana Villas-Bôas, diretora executiva da Premium Entretenimento, que realiza o famoso camarote, um dos mais concorridos do circuito Barra-Ondina.

Festa virtual

O Wish Hotel da Bahia, localizado no Campo Grande, em Salvador, irá celebrar a chegada de 2021 com uma live exclusiva do cantor Toni Garrido durante a noite do Réveillon. Além do hotel baiano, o show será transmitido ao vivo, a partir da meia noite, para mais cinco hotéis que fazem parte da mesma rede. Este ano, por conta dos novos protocolos, não haverá shows presenciais nas unidades, especialmente para evitar aglomeração.

Reforço de peso

A partir da próxima terça-feira, a Casa Pia de São Joaquim, tendo à frente a recém-eleita provedora Maria Amélia Tourinho, contará com João Gomes como diretor executivo. A chegada de João se dá pela Bem Querer Consultoria (da qual é sócio) e que também funcionará no complexo, localizado na Avenida Jequitaia, em Salvador.

Enzo Celulari (Foto: Leo Zimmer/divulgação)

Contagem regressiva

Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, dedica boa parte do seu tempo a ações sociais. Ele é o criador do Instituto Dadivar, que mobiliza celebridades para causas sociais. Engajado e sempre cheio de boas ideias na cabeça, Enzo dará uma pausa no final do ano para se dedicar ao ócio criativo. Vai passar a virada em Trancoso, no sul da Bahia. Por lá, não ficará hospedado no famoso vilarejo, e sim, ao lado, em Arraial D´Ajuda.

Entre amigos

A empresária Paula Frank comemora idade nova no próximo dia 12, com encontro entre amigos, em Salvador. A celebração, marcada para começar às 12h, será no restaurante Pereira, na Barra.

Evento beneficente

O fotógrafo e maquiador Fernando Torquatto comandou sessão de autógrafos do seu livro de fotografias – com os momentos mais marcantes de sua carreira -, quinta-feira, na Bahia Marina, em Salvador. O evento beneficente angariou recursos para o Lar Frei Lucas e foi prestigiado por Ana Maria Sá, Larissa Bicalho, Ana Lúcia Evangelista, Aurora Mendonça, Ângela Freitas, Renata Rangel e Tania Motta. Carlinhos Rodeiro foi um dos anfitriões do encontro.

Confraternização

Após perder a nora e o genro na trágica queda de avião na Bahia, em novembro de 2019, que teve cinco vítimas no total, o arquiteto Jorge Elias se voltou para a espiritualidade. Agora, um ano depois, ele também retorna, aos poucos, à realização de eventos sociais, que lhe ajudaram a ganhar fama e prestígio. Jorge chegou a ser um dos anfitriões mais concorridos de São Paulo. Neste sábado (28), Elias recebe amigos para “drinks and dancing”, a partir das 20h30, na Gabriel Monteiro da Silva (SP). O convite é informal e foi enviado através do WhatsApp.