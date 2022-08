Vice-artilheiro do Vitória, Tréllez garante: 'A parte mental está muito forte'

Santiago Tréllez estufou a rede outra vez com a camisa do Vitória, mas não teve motivos para comemorar após o apito final. Ele deixou a assinatura no gol de honra rubro-negro durante a goleada por 5x1 sofrida diante do Figueirense, no último domingo (28), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

A derrota manchou a sequência de nove jogos de invencibilidade e deixou o Leão em situação pouco confortável na tabela de classificação do quadrangular da Série C do Brasileiro. Apesar disso, o centroavante garante que o psicológico do time não está abalado.

"Parte do crescimento desse grupo é a maturidade mental que está tendo. Logicamente, a gente ficou abatido e triste pelo que aconteceu no jogo, mas hoje, que já teve a reapresentação aqui no clube, a parte mental está muito forte", afirmou o vice-artilheiro rubro-negro, dono de cinco gols. Rafinha, com oito, está no topo do ranking.

Para Tréllez, é hora de concentrar toda energia no duelo com o ABC. O Vitória recebe a equipe potiguar no domingo (4), às 17h, no Barradão. O rubro-negro está na 3ª posição do Grupo C, porque soma os mesmos três pontos do Figueirense, mas perde no saldo de gols (3 contra -3).

Único com 100% de aproveitamento entre os oito times que disputam o quadrangular, o ABC, venceu o Paysandu no sábado (27) e lidera o grupo. A equipe paraense ainda não pontuou e está em 4º lugar. Apenas os dois primeiros colocados da chave garantirão o acesso à Série B.

"A gente sabe que domingo é uma decisão, é uma final. Esse é o jogo mais importante para nós e o único pensamento é vencer o jogo", avisou Tréllez. "O grupo está fechado. A gente sabe que foi uma goleada forte, mas vai ajudar para nos levantar mais fortes. Foi um jogo bem atípico. O vento atrapalhou muito. Foi bom ter essa derrota agora, porque abre os nossos olhos de novo. A gente vinha de nove jogos sem perder, acho que inconscientemente o ser humano tende a se tranquilizar um pouco", analisou o atacante de 32 anos.

Tréllez tem boas recordações do ABC. O jogo contra a equipe potiguar, na fase classificatória, disputado há um mês, foi o único na temporada em que ele marcou dois gols. O colombiano deixou o Vitória na frente duas vezes, mas Fábio Lima e Erick Varão garantiram o 2x2 no placar do Barradão. O centroavante já estudou o adversário e dita o caminho para ter sucesso no próximo domingo.

"Eu acho que vão apresentar um jogo bem parecido com o que fizeram agora com o Paysandu. Vão vir fechados. Eles estão como primeiro colocado do grupo e acho que eles vão vir jogar por uma bola. Vai ser um jogo de muita inteligência e paciência. Tomara que a gente consiga um gol rápido, mas teremos que ter calma, porque logicamente a torcida vai nos empurrar e começar também a pressionar. A gente sabe que tem 90 minutos para fazer um gol e em qualquer momento a gente pode decidir o jogo", afirmou.

Confiante, Tréllez está focado no ABC, mas revelou que já houve um primeiro movimento entre ele o clube para tratar de uma possível renovação contratual. O atual vínculo dele é até o final da Série C.

"Tivemos uma conversa mais informal. Eu gostaria, eles também, mas acho que agora o importante é conseguir o acesso. Acho que as duas partes sabem disso, que o primeiro objetivo é conseguir o acesso. Depois disso, eles vão decidir o que fazer. Se vão renovar ou não", disse.

"Lógico que eu gostaria de ficar. Eu voltei para o clube porque queria estar no lugar onde fui feliz, onde fiz as coisas muito bem, onde pude apresentar meu futebol para o Brasil. Quero levar o Vitória para Série B e fazer parte do grupo que vai colocar o Vitória na Série A", vislumbrou Tréllez.

Reapresentação

A entrevista de Santiago Tréllez foi concedida após a reapresentação do elenco, nesta terça-feira (30), na Toca do Leão. Antes de ficar diante dos microfones, ele e os demais atletas que foram titulares contra o Figueirense fizeram atividades regenerativas, praxe após os jogos.

Os demais atletas participaram de treino técnico em campo reduzido, depois de um tático para treinar saída de bola e marcação, além de um coletivo. Com um edema discreto no pé direito, o atacante Hitalo fez apenas tratamento fisioterápico.