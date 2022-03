Vice-diretor de colégio estadual é morto a facadas no interior da Bahia

O vice-diretor de um colégio estadual foi morto a facadas no município de Santa Cruz da Vitória, no sul do estado. O crime aconteceu na manhã dessa quinta-feira (17), na casa da vítima, na Rua Aristides Batista.

Segundo informações da Polícia Civil, a esposa do vice-diretor estava na casa, pediu socorro e foi levada à uma unidade de saúde da cidade. Ele foi identificado como Luís Carlos Silveira Santos.

Horas depois do crime, ela e o suspeito de desferir os golpes foram encaminhados por policiais militares para a Coordenadoria, onde acabaram autuados em flagrante. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas e os detalhes não podem ser divulgados no momento.

O caso está sendo investigado pela 6ª Coorpin/Itabuna.

Em nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que as aulas na unidade escolar foram suspensas nesta sexta-feira (18) e devem ser retomadas na segunda (21). Um novo vice-diretor deve ser escolhido nos próximos dias.

Confira a nota completa da SEC:

"A Secretaria da Educação do Estado, por meio do Núcleo Territorial de Educação do Médio Sudoeste da Bahia (NTE 08), com sede em Itapetinga, lamenta, com profundo pesar, a morte do professor Luiz Carlos Silveira Santos, vice-diretor do Colégio Estadual John Kennedy, em Santa Cruz da Vitória. Ao mesmo tempo, se solidariza com a família, os amigos e toda a comunidade escolar.

As aulas na unidade escolar estão suspensas nesta sexta-feira (18) e serão retomadas na próxima segunda-feira (21).

O Colegiado Escolar vai definir o nome do(a) vice-diretor (a) substituto(a) nos próximos dias."