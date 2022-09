Vice do PT, presidente da Câmara dissemina vídeo com discurso fake

Candidato a vice-governador na chapa liderada pelo PT, o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), divulgou um vídeo com conteúdo fake para criticar a decisão judicial que anulou a montagem das comissões permanentes da Casa, realizada pelo emedebista em desacordo com o regimento interno. No material, enviado à imprensa e postado nas redes sociais, Geraldo Júnior diz que a liminar concedida a pedido da União Brasil pelo juiz Pedro Rogério Castro Godinho, da 8ª Vara da Fazenda Pública da capital, anula todos os projetos votados e aprovados pela Câmara desde que a nova composição dos colegiados passou a valer. A informação, contudo, é absolutamente falsa.

Detector de mentiras

De acordo com a decisão do magistrado, a ordem judicial derruba somente as comissões formadas ao arrepio da lei, sem atingir quaisquer matérias submetidas ao plenário da Casa. O que inclui projetos de lei de autoria do Poder Executivo, mesmo aqueles aprovados em manobras tidas como irregulares e operadas por Gerado Júnior.

Confusão pré-fabricada

Vereadores que integram a base aliada ao Palácio Thomé de Souza ou fazem parte da ala moderada do bloco de oposição acham que Geraldo Júnior distorceu o teor da decisão judicial apenas para incitar um levante de servidores municipais contra o prefeito Bruno Reis (União Brasil). A avaliação tem como base o trecho do vídeo no qual o presidente da Câmara insinua que a queda das comissões derrubaria também projetos sensíveis à categoria, a exemplo dos reajustes salariais aprovados pela Casa este ano, na tentativa de mobilizar setores do funcionalismo público para criar eventuais desgastes aos adversários.

Tudo ou nada

O uso de informação fake por Geraldo Júnior tem ainda como pano de fundo o processo de desidratação política sofrido por ele desde que aderiu à tropa petista, em acordo tramado na surdina. Convicto de que a reeleição para o terceiro mandato à frente da Câmara cairá no Supremo e de que o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) vencerá a disputa pelo governo, Geraldo Júnior joga as últimas fichas para evitar a derrota do filho, Matheus Ferreira (MDB), de apenas 23 anos, na briga por uma vaga de deputado estadual.

Além da conta

Cardeais da base aliada ao Palácio de Ondina admitiram espanto com o périplo pelo interior realizado por ACM Neto no fim de semana. Sobretudo, a passagem do candidato da União Brasil a governador por quatro cidades: Euclides da Cunha, Jacobina, Senhor do Bonfim e Campo Formoso, onde os eventos protagonizados por Neto surpreenderam os líderes governistas pelo tamanho do público presente.

Nova ordem

Os quatro municípios são considerados estratégicos no mapa do poder na Bahia e têm forte eleitorado petista. No entanto, a adesão popular durante as visitas de Neto foi vista como sinal de mudança no cenário. Especialmente, em Jacobina e Euclides da Cunha, cujos prefeitos ainda mantêm apoio ao PT na sucessão estadual.