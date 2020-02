Vice-presidente da República vai passar o carnaval em Salvador

Hamilton Mourão (Foto: Muaro Akin Nassor/Arquivo CORREIO)

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai passar o Carnaval em Salvador. Gaúcho de Porto Alegre e general da reserva do Exército Brasileiro, segunda patente mais alta da corporação, Hamilton irá curtir os próximos dias na cidade. Por aqui, já agendou compromissos especiais, inclusive um jantar para 20 pessoas no restaurante japonês Soho, localizado em um píer, na Bahia Marina.

Duda e Aline Mendonça (Divulgação)

De longe, mas...

O publicitário Duda Mendonça, que sempre considerou o Carnaval um grande negócio, preferiu, esse ano, fugir dos festejos momescos. Embarcou com a esposa, Aline, para a Polônia. De lá, o casal segue para a Espanha. Mas, mesmo de longe, Duda continua faturando com a festa baiana. É dele um famoso espaço no Edifício Oceania, na Barra, que serve para a montagem de camarotes – atualmente, o local foi alugado para o Mirante do Gigante, o camarote de Léo Santana, que começou a funcionar ontem à tarde.

João Dória e Mário Dantas (Foto: @aloalobahia)

Mário Dantas oferece almoço para João Dória

O empresário e presidente do LIDE-BA, Mário Dantas, será o anfitrião de João Dória durante a sua passagem pelo Carnaval de Salvador. Na próxima segunda-feira, Mário irá oferecer um almoço em sua residência, no Horto Florestal, para homenagear o Governador de São Paulo. Mesmo com o crescimento da folia em terras paulistanas, Dória mantém a tradição de prestigiar os festejos momescos da capital baiana.

Quente!

Anitta esquentou, ainda mais, o Carnaval de Salvador. Vestida de panda, a cantora se apresentou, anteontem, no Camarote Skol, no Circuito Barra-Ondina. O show teve participações de Xanddy, do Harmonia do Samba, e de Léo Santana, que gravou com ela o hit contatinho. Uma turma cool – e super animada – esteve por lá!

Baile à fantasia

A promoter Marta Góes, o empresário Xande Mendonça e o cantor Manno Góes promoveram, ontem à noite, no edifício Oceania, o Baile Micaranda, que reuniu cerca de 250 convidados para uma festa à fantasia. “É sempre gratificante fazer qualquer coisa que seja dentro do Carnaval de Salvador, de verdade. Mesmo passando esse tempo em São Paulo, meu coração não sabe dizer não para a Bahia. Enquanto tiver fôlego, eu não desisto dessa terra e nem dessa festa”, revelou Marta.

Preta Gil (Foto: Alex Santana)

Especial

Entrevista Preta Gil

Após arrastar uma multidão no último domingo, no Rio de Janeiro, o Bloco da Preta 2222, comandado por Preta Gil, se prepara para desfilar, amanhã, a partir das 21h30, no circuito Barra-Ondina, em Salvador. A artista promete um show diversificado e democrático. Confira a nossa entrevista exclusiva, feita ontem à noite.

Alô Alô – O que o público pode esperar do Bloco da Preta neste ano?

Preta Gil - Do Bloco da Preta sempre podemos esperar uma vibração de amor, energia positiva e muita música, que é o que todo mundo gosta.

Alô Alô - Quais dicas você daria para que os foliões curtam o Carnaval da melhor maneira possível?

Preta Gil - Respeite o espaço do outro, divirta-se, hidrate-se, tenha bons amigos por perto e venha ao Bloco da Preta.

Alô Alô - Quais são as expectativas para a turnê da família Gil na Europa que acontecerá neste ano? O que este encontro nos palcos representa pra você enquanto artista?

Preta Gil - Esse encontro será um sonho coletivo. Não sabemos detalhes ainda, mas viajaremos por 45 dias juntos para fazer 15 shows na Europa. Antes de ser artista, sou a irmã, a filha, a tia, a mãe e a avó que estará vivendo uma grande alegria pessoal. Como artista é um presente poder fazer parte dessa família de grandes profissionais.

Entre amigos

Ontem à tarde, antes de fazer a abertura oficial do Carnaval de Salvador, ACM Neto foi visto almoçando no restaurante Boucherie, no Shopping Paseo. Por lá, comandava uma mesa de amigos.