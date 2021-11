Vice-presidente do Bahia, Ferraz brada contra Gaciba: 'Um covarde'

Vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz subiu o tom contra Leonardo Gaciba, atual presidente da Comissão de Arbitragem. Após a partida contra o Flamengo, na qual os tricolores ficaram na bronca com mais um erro de arbitragem no Brasileirão, Ferraz questionou as marcações e pediu para que Gaciba deixe o cargo.

Antes de Vitor Ferraz, o goleiro Danilo Fernandes e o técnico Guto Ferreira também bradaram após a marcação de um pênalti contra o tricolor na derrota para o Flamengo, por 3x0, no Maracanã, na noite desta quinta-feira (11).

Confira a entrevista de Vitor Ferraz: